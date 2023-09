"Questa mattina a Bari, ospite della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, per parlare di una visione che sta accompagnando il lavoro del governo Meloni fin dal primo giorno: rendere interconnesse le linee di finanziamento europeo e statali per rilanciare il sistema Paese. Fondi di Coesione e Pnrr sono un'opportunità che l'Italia deve cogliere, correggendo gli errori del passato. Resta centrale la collaborazione proficua tra governo e Commissione europea. Il Pnrr deve essere un progetto comune e non terreno di scontro". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, dopo aver partecipato, al forum Ambrosetti.