"Questo fatto è gravissimo. Non si può andare avanti così. Questo Governo deve riferire in parlamento in una sessione dedicata sul Pnrr". Così Carlo Calenda su Twitter, dopo che la maggioranza ha bocciato l'ordine del giorno delle opposizioni in cui si chiedeva al governo il rispetto degli impegni sui fondi già previsti dal Pnrr per gli asili nido.