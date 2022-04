"A Modena con le ministre Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti e il sindaco @GCMuzzarelli per presentare i progetti finanziati col PNRR Vogliamo cogliere questa imperdibile e irripetibile occasione soprattutto per i nostri figli e nipoti. E per competere coi territori più avanzati ne mondo". Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna.

A Modena con le ministre @msgelmini e @elenabonetti e il sindaco @GCMuzzarelli per presentare i progetti finanziati col PNRR



Vogliamo cogliere questa imperdibile e irripetibile occasione soprattutto per i nostri figli e nipoti. E per competere coi territori più avanzati ne mondo pic.twitter.com/qnBbqJTz8i — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) April 1, 2022