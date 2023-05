"Ascoltiamo gli studenti che protestano per il diritto alla casa, in difficoltà per aumento affitti e precariato dilagante. Servono risposte immediate. A partire dal PNRR grazie ai 960 milioni di euro per nuovi alloggi universitari. Governo, meno chiacchiere su fondi UE, più concretezza". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Enzo Amendola.