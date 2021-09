Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, attraverso il suo account Twitter ha di fatto appoggiato la candidatura di Calenda, sostenendola. "Piu Europa è a fianco di Carlo Calenda per la guida della Capitale, una Capitale oggi senza guida. Siamo a fianco di Calenda per il suo coraggio di battere la città quartiere per quartiere con una visione. Roma dev'essere la più antica città del futuro".