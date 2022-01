"Oggi in aula sono intervenuto col ministro guardasigilli ricordando l'impegno della Lega con i referendum Giustizia, raccontando di padri, madri e nonne che non vedono più figli e nipoti dopo la separazione e rappresentando l’urgenza di una moratoria contro l’utero in affitto". È il tweet di Simone Pillon, senatore della Lega.