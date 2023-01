"43 anni fa, il #6gennaio 1980 la mafia uccise a Palermo Piersanti #Mattarella, allora presidente della Regione Sicilia. Fu il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad abbracciare il corpo del fratello e portarlo fuori dall'auto, davanti gli occhi distrutti della sua famiglia.

Oggi vive la forza delle sue parole e del suo esempio, la lotta per la legalità e la democrazia. Per una Sicilia più libera e giusta, per quel senso di umanità e appartenenza alla propria terra che rappresenta l'arma più potente per combattere ogni tipo di criminalità".

Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.