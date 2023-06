"Le parole eversive pronunciate ieri in piazza da Beppe Grillo non possono davvero sorprendere nessuno. Il grillismo è quella roba lì, lo è sempre stata e lo sarà sempre. Elly #Schlein non poteva aspettarsi nulla di diverso. Eppure è andata in quella piazza ad abbracciare Giuseppe Conte che di Beppe Grillo è creatura. Una scelta che, sono certa, imbarazza una parte importante del PD. Spero che ora quella parte faccia finalmente sentire la sua voce e tragga le proprie conclusioni. Sarebbe un bene anzitutto per il paese". Lo scrive su Twitter Lisa Noja, consigliera regionale in Lombardia e deputata di Italia Viva.