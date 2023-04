È composta da 21 persone, 10 donne e 11 uomini, la segreteria nazionale del Partito democratico annunciata dalla leader, Elly Schlein, in una diretta Instagram. Coordinatrice e responsabile di Terzo settore e associazionismo è Marta Bonafoni. La delega a Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 è affidata ad Annalisa Corrado, mentre delle Politiche agricole si occuperà Camilla Laureti. Riforme e Pnrr sono le deleghe assegnate ad Alessandro Alfieri, mentre a Davide Baruffi va quella agli Enti locali, Igor Taruffi diventa responsabile Organizzazione e Antonio Misiani: studierà i dossier di Economia, finanze, imprese e infrastrutture.



Inoltre, in segreteria entrano Stefania Bonaldi (Pa, professioni e innovazione), Alfredo D'Attorre (Università), Marco Furfaro (Iniziative politiche, welfare, contrasto alle diseguaglianze), Maria Cecilia Guerra (Politiche del lavoro), Marwa Mahmoud (Partecipazione e formazione politica), Pierfrancesco Maiorino (Politiche migratorie e Diritto alla casa), Irene Manzi (Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa), Giuseppe Provenzano (Esteri, Europa e cooperazione internazionale), Vincenza Rando (Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza), Sandro Ruotolo (Informazione, cultura e memoria), Marco Sarracino (Coesione territoriale, sud e aree interne), Marina Sereni (Diritto alla salute e sanità), Debora Serracchiani (Giustizia) e Alessandro Zan (Diritti).



Di diritto nella segreteria il coordinatore dei sindaci e il coordinatore dei segretari regionali e saranno invitati permanenti la portavoce della Conferenza delle democratiche e il rappresentante dei Giovani democratici. In fase di costruzione, invece, i dipartimenti tematici che dovranno sostenere il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche. Tra questi Schlein annuncia il dipartimento delle Politiche per lo sport, affidato a Mauro Berruto, il dipartimento della Transizione digitale, scienza aperta e big data, che sarà diretto da Annarosa Pesole, e il dipartimento Contro ogni barriera, per l’inclusione, guidato da Iacopo Melio. Completano la squadra il capo segreteria della segretaria nazionale, Giovanni Gaspare Righi, e il portavoce della segretaria e responsabile Comunicazione del Pd, Flavio Alivernini.