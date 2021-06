Stefano Patuanelli appoggia la linea di Vito Crimi dopo la decisione di Grillo. In un post pubblicato su Facebook il ministro dell'Agricoltura e e capo delegazione del M5S al governo afferma: "A Vito Crimi esprimiamo il nostro pieno ed incondizionato sostegno in questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Per Vito parlano la sua storia, la passione, la serietà ed il suo storico attivismo al servizio del MoVimento 5 Stelle. Da più di un anno Vito lavora incessantemente per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese".