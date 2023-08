"Altro che tassare gli #extraprofitti: il governo dovrebbe vincolare le banche a fornire servizi ai cittadini più deboli nei piccoli comuni, dove le filiali sono sparite. I dati dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl dicono che oltre il 40% dei comuni non ha una banca nel proprio territorio: niente sportelli e niente bancomat. Un disagio enorme per 4 milioni di persone ma soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà ad accedere al web o a spostarsi.

Anziché inventarsi nuove e discutibili tasse, il governo Meloni pensi ai cittadini utenti, facendo accordi con gli istituti bancari". Lo scrive su Twitter la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita.