Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, su Twitter ha mostrato la sua gioia per l'accordo tra sigle sindacali e aziende di delivery. "Ottima notizia accordo tra Just Eat e Cgil, Cisl e Uil. Un passo avanti verso l’attuazione di relazioni industriali “normali” in tutti i settori. Con contrattazione collettiva i diritti si fanno strada".