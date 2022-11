"Le norme sui "rave" per come sono state presentate possono essere estendibili a scuole e università occupate o a manifestazioni di piazza non autorizzate. Una pagina vergognosa di un governo che il suo volto lo mostra subito. Il modello è Orban". Lo scrive su Twitter Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del PD.

