"La città dei trionfatori Maneskin non è in grado di ospitare gli Eurovision per carenza di impianti. Cara Raggi inutile invitarli in Campidoglio se per 5 anni non hai fatto nulla. Comodo farsi una foto ma dovevi lavorare per Roma. Ora bisogna invertire la rotta". Così Luciano Nobili, capogruppo Commissione Trasporti e Telecomunicazioni e deputato di Italia Viva.

La città dei trionfatori Maneskin non è in grado di ospitare gli #Eurovision per carenza di impianti.

Cara #Raggi inutile invitarli in Campidoglio se per 5 anni non hai fatto nulla. Comodo farsi una foto ma dovevi lavorare per Roma.

Ora bisogna invertire la rotta.#CalendaSindaco pic.twitter.com/ynntpFocCB — Luciano Nobili (@lucianonobili) August 24, 2021