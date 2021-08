"Sul Fatto Travaglio mi attacca ancora su Formentera: può andarci solo lui. Non una parola sulle vacanze di chi lo ospita a pagamento in TV ma solo odio verso Renzi e i renziani: la doppia morale di chi non ha morale. Io ho sempre pagato le mie vacanze e non ho nulla da nascondere". Con questo tweet Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e capogruppo della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, replica ancora una volta a Marco Travaglio.