"Sono molto felice per lo sblocco dei cantieri della metro C che potranno finalmente ripartire, intanto fino a Piazza Venezia, grazie all’ottimo lavoro del commissario Gentile. Un’opera ferma da tempo, attesa da anni, fondamentale per il futuro della Capitale. E sono orgoglioso perché questo risultato è frutto anche dell’impegno politico di Italia Viva degli ultimi mesi". Lo ha scritto su Facebook Luciano Nobili, capogruppo della commissione Trasporti e Telecomunicazioni.