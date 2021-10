"Paladina del vaffaday, punto di riferimento dei novax, eletta vicepresidente del Senato coi voti della Lega, ha governato indifferentemente con la destra e la sinistra, ha votato i decreti Salvini e detto no allo Ius Soli. E ancora parla. Chissà se almeno in privato si vergogna". Così Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, attacca Paola Taverna, che in precedenza aveva scritto: "Evidentemente, dato che a sinistra è fermo all'1%, Renzi sta cercando elettori altrove. Se il tentativo a destra dovesse fallire, gli consiglierei di provare in Arabia Saudita".