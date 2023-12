"È stato un altro anno importante. In un mondo scosso dai conflitti, continuiamo a rendere la nostra Unione più forte e più sicura per tutti gli europei. E per il momento, riflettiamo, ricarichiamoci e godiamoci il tempo con i nostri cari. Auguro a tutti voi un buon Natale". Ad affermarlo su X è la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.