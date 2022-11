"La prossima volta in cui vedrete Silvio Berlusconi raccontare a reti unificate palle su pensioni e tasse provate a ricordarvi di questa ennesima menzogna: nel Nadef di tutte le promesse della destra in campagna elettorale non c’è traccia. Sta a noi cittadini evitare di farsi prendere in giro". Lo scrive su Facebook Carlo Calenda, leader di Azione.