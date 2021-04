Sara Moretto, deputata Pd, su Twitter ha commentato le parole di Biden dopo la sentenza che ha condannato l'assassino di George Floyd.

"Oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l'anima del nostro Paese". Parole forti, dovute ma non scontate, dopo il verdetto sull'omicidio di Floyd, che dimostrano come Biden segni il passo anche in campo di diritti.