"Sfiorate ieri in Lombardia le 100 mila somministrazioni in un solo giorno. Da domani aperte le prenotazioni per la #vaccinazione dei bimbi 5-11 anni.

Il 16 diretta con illustri pediatri, il professor Mantovani e la dottoressa Costantino per rispondere ai dubbi dei genitori" così su Twitter la vice presidente regionale e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti