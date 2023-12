"C’era un tempo in cui nel nostro paese si sosteneva con forza chi provava a combattere in prima persona per cambiare le cose dopo avere vissuto in prima persona una tragedia. Oggi abbiamo un padre che si batte perché altre ragazze non facciano la fine di sua figlia, morta ammazzata con 20 coltellate per mano dell’ex. Gino #Cecchettin viene violentemente e spudoratamente attaccato perché chiama per nome i problemi che siamo incapaci ad affrontare e soprattutto richiama tutti alla responsabilità. Questo articolo è troppo indecente. Troppo.

Credo che l’ordine dei giornalisti debba intervenire e se proprio #Mollicone vuole convocare una giornalista lasci perdere la #Gruber e si dedichi a chi ha scritto questo". Lo scrive su X la dem Alessia Morani.