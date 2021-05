"Con Matteo Salvini al Viminale abbiamo dimostrato in 14 mesi che portare gli sbarchi quasi a zero è possibile. Ora il premier Mario Draghi deve mettere il dossier immigrazione nell'agenda del Governo perché la situazione è destinata a peggiorare: gli arrivi quest'anno hanno già superato quota 11mila e nel Mediterraneo centrale ci sono stati oltre 500 morti. Io oggi sono in Sicilia e sto toccando con mano una condizione difficile. L'isola attende turisti per ripartire ma in questo momento accoglie solo migranti. Non si può andare avanti così. Ci affidiamo all'Europa ma Bruxelles non batte un colpo sui rimpatri così come sul Patto sulle migrazioni". Così Nicola Molteni della Lega in merito agli sbarchi delle ultime ore.