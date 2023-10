"Usare ai fini elettorali lo scontro religioso tra Oriente e Occidente, per di più chiamando la piazza a raccolta, è sbagliato e dannoso. Ci troviamo in una situazione globale assai delicata e avere come vicepremier una persona come Matteo Salvini, che evidentemente non conosce senso del limite, è molto pericoloso. Meloni ci rifletta". Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda.

