Josep Borrell, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, insieme al Commissario per la Gestione delle Crisi, Janez Lenarcic, hanno condannato fermamente i raid israeliani che hanno portato alla morte degli operatori della World Central Kitchen a Gaza. "Condanno questo attacco e chiedo un'indagine immediata. Nonostante le numerose richieste di protezione per i civili e gli operatori umanitari, continuiamo a assistere a nuove vittime innocenti. Questo dimostra l'urgente necessità di attuare immediatamente la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiede un cessate il fuoco immediato, un pieno accesso umanitario e una protezione rafforzata per i civili", ha scritto Borrell su X.

Lenarcic ha aggiunto: "Condanno fermamente questo ennesimo attacco mortale contro gli operatori umanitari a Gaza. Questo deve finire. Ora", confermando la sua posizione su X.