"In Sicilia sbarcano a migliaia, è un'emergenza continua e Bruxelles si gira dall'altra parte. Non è più tollerabile l'atteggiamento della commissaria Ue: o si affronta seriamente il problema o dimissioni subito". Lo ha scritto su Twitter Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, a proposito dei recenti sbarchi avvenuti in Sicilia.