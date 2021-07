"Grave incendio all'hot spot di Pozzallo (Ragusa). Rivolta tra i clandestini che hanno appiccato il fuoco ai materassi. Stando alle prime informazioni, in 30 si sono dati alla fuga". Lo ha scritto su Twitter Matteo Salvini, leader della Lega. Il fatto risale alle 18.30 di oggi pomeriggio quando un incendio è divampato all'interno dell'hotspot di Pozzallo, centro che ospita i migranti in provincia di Siracusa. A causarlo sarebbero stati alcuni migranti in segno di protesta. Al momento non si registrano né vittime né feriti tra le 120 persone soccorse.