"La notizia della tragedia nel Mar Egeo spezza il cuore. Tra i 27 morti dei naufragi anche un neonato e tre donne. Se vogliamo che sia Natale per tutti c’è bisogno di uno sforzo concreto, non a parole, per aiutare queste persone in difficoltà. L’Europa faccia l’Europa. #migranti" lo scrive su Twitter l'esponente di Italia Viva Raffaella Paita