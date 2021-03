"Ogni giorno continuano a sbarcare centinaia di clandestini, spesso positivi al Covid o a varianti che potrebbero non essere neutralizzate dai vaccini. Se non chiudiamo i confini rischiamo di vanificare gli sforzi. Questa e non lo Ius soli che chiede il Pd deve essere la priorità". Lo ha scritto su Twitter Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.