"Il mare Egeo si tinge di morte nei giorni del Natale. A perdere la vita tra le 27 persone anche un neonato e tre donne.

L’intera Europa metta in campo un impegno costante e concreto per prevenire queste tragedie. Non possiamo abituarci a perdere vite umane in questo modo" così su Twitter l'esponente di Italia Viva Teresa Bellanova