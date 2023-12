"Una regola aurea e non scritta della politica dice che una distanza crescente fra la realtà e la sua narrazione porta a un senso di vertigine da potere, fino al punto di confondere i due piani e ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Giorgia Meloni snocciola quotidianamente il suo rosario fatto di 'orgoglio, Nazione, prestigio, autorità' ma questa valanga di vuota retorica non basta più a colmare la distanza con una realtà fatta di brucianti sconfitte politiche e diplomatiche in Europa". Lo afferma Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"La famosa pacchia che sarebbe dovuta finire con il suo arrivo a palazzo Chigi, continua né più né meno come prima. Con la differenza che prima un no era un no e un sì era un sì. Ora si aggiunge anche lo sberleffo: francesi e tedeschi si mettono d'accordo e comunicano che sono d'accordo con l'Italia. Il povero Giorgetti, sempre più nel ruolo di Totò-Pasquale, tornerà a prendere ceffoni senza reagire e a chi gli chiede il perché della mancata reazione, lui dirà di non essere Pasquale. Ogni autentico italiano - conclude - dovrebbe sentirsi umiliato dalle pagliacciate di questo governo".