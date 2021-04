Myrta Merlino ha pubblicato il seguente tweet:

"Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. Brava Chiara perché non tutte i fragili sono le "nonne di Fedez", ma TUTTI gli anziani e TUTTI i fragili dovrebbero ricevere il #vaccino per primi. #Lombardia #Covid_19".