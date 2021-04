"Alla conferenza Stato Regioni, gli assessori allo sport di Fratelli d’Italia della Regione Siciliana e della Regione Liguria hanno chiesto di far ripartire lo sport anche a livello amatoriale e in sicurezza. Ogni giorno che passa aumenta il rischio che queste attività non possano riaprire più.

Finora, Speranza e CTS hanno deciso le chiusure di palestre e piscine su mere supposizioni e credo che dopo più di un anno di errori e illogicità bisogna stabilire un principio: per imporre delle chiusure, lo Stato ha il dovere di dimostrare scientificamente quali sono le probabilità di contagio in una piscina o in una palestra che segue i protocolli di sicurezza, e se queste sono superiori a quelle di viaggiare sui mezzi pubblici. Non è più tollerabile utilizzare il mondo dello sport come capro espiatorio per cercare di nascondere le proprie incapacità. Fare sport aumenta le difese immunitarie, crea benessere psicofisico e mette in moto l'economia. È davvero così pericoloso? Il Governo provi a dimostrarlo" lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni