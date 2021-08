"Guardate cosa scrive il Domani (di De Benedetti) nella recensione al mio libro “Io sono Giorgia”: “Leader estremisti di questa foggia in passato hanno arrecato danni irreparabili alla nostra Italia, all'Europa e all'umanità. Per come è messo il mondo oggi, possono fare altrettanto danno. Non vanno sottovalutati". Capito, sì? Io e Fratelli d’Italia saremmo un rischio per l’umanità, come Hitler. Ma quanto fa paura la nostra crescita a certo mainstream se pur di attaccarci sono costretti a scrivere simili idiozie?". Con questo post su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, replica all'articolo choc pubblicato da Il Domani.