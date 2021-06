"Dice bene Cruciani: l'immigrazione clandestina non può essere considerata un fenomeno inarrestabile e l'Italia non può trasformarsi nel campo profughi d'Europa in nome del finto umanitarismo della sinistra". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

Dice bene Cruciani: l'immigrazione clandestina non può essere considerata un fenomeno inarrestabile e l'Italia non può trasformarsi nel campo profughi d'Europa in nome del finto umanitarismo della sinistra pic.twitter.com/7mpFXnX9Q1 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 4, 2021