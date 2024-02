"Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. È partito oggi il servizio di sicurezza su treni e nelle stazioni di FS Security su tredici linee in tutta Italia, per una media di 1000 treni controllati e 80 stazioni coinvolte. Un altro passo in avanti per riportare sicurezza e legalità sui treni a tutela di lavoratori e viaggiatori, avanti così" lo scrive su X il vicepremier Matteo Salvini.

🚆 ✅ Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto.

È partito oggi il servizio di sicurezza su treni e nelle stazioni di FS Security su tredici linee in tutta Italia, per una media di 1000 treni controllati e 80 stazioni coinvolte.



Un altro passo in avanti per riportare sicurezza e… pic.twitter.com/tEGDqXZIBP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 1, 2024