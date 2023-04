"100 'femministe' scrivono alla Schlein contro l'utero in affitto. Bene, ma non benissimo. Bene, perché stigmatizzano questa barbara pratica. Male, perché esortano la Schlein 'a non lasciare queste ragioni alla destra'. Dunque, non hanno ancora capito che oggi è la destra che difende le donne, perché la sinistra del gender ha letteralmente trasformato il concetto di donna, unica nella sua fisiologia, in una chimera: donne per auto percezione o a giorni alterni, a seconda della fluidità del giorno. Care femministe, per difendere le donne, è inutile scrivere al Pd! Il vero femminismo oggi è quello di centrodestra". Lo scrive su Facebook, Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento famiglia della Lega, e assessora della regione Lazio alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e alla Famiglia.