"L’allocazione delle poltrone. Le uniche ore di duro lavoro per Letta. Noi le liste le abbiamo fatte in dieci minuti. Poi tre settimane al sole a 40 gradi per raccogliere le 60 mila firme per Italia Sovrana e Popolare. Aspettaci Letta dentro le istituzioni ma soprattutto nelle piazze". Lo afferma su Twitter, Marco Rizzo, leader del Partito Comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la lista Italia Sovrana e Popolare.

L’allocazione delle poltrone.Le uniche ore di duro lavoro per Letta. Noi le liste le abbiamo fatte in dieci minuti.Poi tre settimane al sole a 40 gradi per raccogliere le 60 mila firme per Italia Sovrana e Popolare.Aspettaci Letta dentro le istituzioni ma soprattutto nelle piazze pic.twitter.com/KXM0qdtNiE — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) August 15, 2022