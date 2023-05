"Quando Matteo Renzi fece gli 80 euro, Giorgia Meloni disse che erano “una mancia elettorale”. Il taglio del cuneo che ha fatto lei vale - in media - circa 40 euro, e per giunta solo per sei mesi. Possiamo quindi definirla una “mezza mancia elettorale”?". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia Viva.