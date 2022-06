Luigi Marattin, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"Dipende. Se per evasore fiscale intendiamo uno che sistematicamente non paga le tasse, no, non sono 19 milioni. Se invece intendiamo chiunque abbia almeno una cartella esattoriale (tipo una multa non pagata) allora si, ci sono 19 milioni di evasori fiscali in Italia".