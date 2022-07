Luigi Marattin, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"In questa legislatura non sono mai passati 60 giorni di fila senza che ci fosse il rischio - paventato o reale - di scioglimento. Dall’incarico a Cottarelli fino ad oggi. Vai a fare politiche “strutturali e di lungo periodo”, in una situazione del genere".