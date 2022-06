Luigi Marattin, esponente quota Italia Viva, ha pubblicato il seguente tweet:

"Anticipiamo il dibattito dei prossimi mesi. Quando la Bce varerà un nuovo “scudo anti-frammentazione”,ci saranno condizionalita’ per la sua attivazione, come ci sono per il Pnrr. Allora (parte della) politica italiana urlerà allo scandalo, perché pretende semplicemente un regalo".