"Con la candidatura di Gaetano Armao in Sicilia, Azione dimostra cosa significa serietà al governo: proporre una precisa linea politica e uomini dotati della competenza ed esperienza necessaria per applicarla. I siciliani hanno finalmente un’alternativa agli opposti populismi". Comunica Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, attraverso un tweet.

