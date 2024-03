"Trovo incredibile che il M5S e Avs trovino il modo di distinguersi anche nel voto sulle missioni nel Mar Rosso, Aspides e Levante". Così Davide Faraone, capogruppo di Iv alla Camera, su X.

"Non bisogna schierarsi neanche contro gli Houthi? Nemmeno su due missioni autorizzate dall'Ue con uno scopo totalmente difensivo? Che pacifismo è quello che lascia affondare le nostre navi, mette a repentaglio la vita dei nostri soldati, divide l'Europa e fa salire alle stelle i prezzi dei nostri prodotti? La politica estera non è una bazzecola, non è la Sardegna. Spero che il Pd e quelli del cosiddetto campo largo prima o poi lo capiscano", conclude.