"La legge di bilancio del governo Meloni colpisce la sanità pubblica: salta anche il piano oncologico nazionale per il 2023 e il 2024. In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone con diagnosi di cancro: sono malati che non possono aspettare né scontare l'inadeguatezza politica". Lo scrive su Twitter Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio.