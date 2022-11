"In Senato stiamo esponendo in dettaglio la nostra “contromanovra”. Le proposte alternative del Terzo Polo sulla legge di bilancio 2023. Le offriamo alla discussione politica e pubblica. Perché in una democrazia matura e funzionante, si fa così". Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia Viva e Azione.