"Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo (Fratelli d’Italia) esce allo scoperto: 1 miliardo di euro per il caro bollette si può recuperare dal Reddito di cittadinanza. Un’idea davvero geniale: togliere fondi a disoccupati e lavoratori poveri che non riescono a pagare le bollette per aiutare… chi non riesce a pagare le bollette.

Tanto in campagna elettorale quanto adesso, sul Reddito di cittadinanza la propaganda della destra capeggiata da Giorgia Meloni non ha avuto limiti. Pur di piantare le proprie bandierine e cercare il consenso, FdI, Lega e Forza Italia ne tirano fuori una al giorno. Un orribile gioco fatto sulla pelle di cittadini e famiglie in difficoltà, senza la minima forma di rispetto. Ma del resto, cos’altro aspettarsi da chi definisce il Reddito di cittadinanza “metadone di Stato”?

Al contrario, il Movimento 5 Stelle sa bene da dove poter prendere i soldi per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare l’aumento delle bollette. Con due emendamenti al decreto Aiuti ter, abbiamo infatti proposto un contributo del 40% sugli extraprofitti delle società energetiche, che grazie a questa crisi stanno vedendo aumentare a dismisura i propri fatturati, e un contributo sugli extraprofitti accumulati dei colossi dei settori farmaceutico e assicurativo.

Sapete cos’ha fatto ieri il Governo Meloni? Ha detto “no” a entrambe le nostre proposte. Evidentemente, preferiscono la guerra fra poveri che colpire chi ha già tanto. Troppo. La linea di questo Governo è molto chiara: forti con i deboli, deboli con i forti".

Lo scrive su Facebook il Movimento 5 Stelle.