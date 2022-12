"Il Pd in piazza a Roma per dire no alla manovra iniqua e ingiusta. Neanche un euro per combattere il carovita, aumentare gli stipendi a lavoratori e lavoratrici, incentivare l’occupazione femminile. Questo governo discrimina donne, giovani e affossa la sanità pubblica". Lo scrive in un tweet Laura Boldrini, deputata del Pd.