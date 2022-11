"Ci sono due letture sbagliate sulle piazze di ieri. La prima è quella che dice “perché dividersi sulla pace”. Sulla pace, su cosa vuol dire pace, su come la si ottiene ci sono due visioni profondamente diverse e mischiarle in un unico indistinto nulla retorico è sbagliato".

Lo scrive sui social il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda.

"Come ho spiegato ieri, tutte le idee per raggiungere la pace meritano una discussione e una rappresentanza, ma il comune denominatore di ieri a Roma era “no armi all’Ucraina”. Ciò vuol dire la resa degli ucraini a Putin. Noi contrasteremo questa prospettiva - spiega. La seconda lettura sbagliata è “la sinistra va divisa”. La piazza di ieri a Milano non era di sinistra, tantomeno se volete ostinarvi a considerare il qualunquismo di Conte sinistra. Liberali, popolari, riformisti, radicali, buona destra..la piazza di Milano era composita - aggiunge. Ho deciso di concludere il comizio cantando insieme alla piazza Bella Ciao, non solo perché era la piazza che sosteneva la resistenza Ucraina, ma perché i valori e i simboli della resistenza devono tornare ad essere di tutti gli italiani, e non usati solo da una parte vs l’altra" conclude.