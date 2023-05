"Continuano gli interventi per mettere in sicurezza le frane sulle strade nei Comuni di Marradi, Palazzuolo e Firenzuola, alcune frane sono ancora molto fluide". Lo ha scritto, sui social, il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani. "Per oggi non sono attese precipitazioni sull'Alto Mugello, da domani previste nuove precipitazioni non intense con cumulati intorno ai 20 mm" ha aggiunto, sottolineando che "la strada Sp477 verso Palazzuolo sul Senio è interdetta ma transitabile per i mezzi di soccorso, in corso le verifiche per liberarla"